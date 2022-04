METEO – ITALIA nel mirino di PIOGGE e TEMPORALI anche intensi nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Miglioramento sulle regioni centro-settentrionali

Buona Pasqua a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano nella giornata odierna un nitido miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali, coinvolte ieri e nelle prime ore di oggi stesso da piogge e occasionali temporali. Tale miglioramento coincide con un calo delle temperature particolarmente sensibile specie al nord.

Fronte di maltempo si sposta al sud

Una perturbazione afro-mediterranea che per giorni ha traslato da ovest verso est attraversando parte dei Paesi nordafricani sta venendo nelle ultime ore alimentata da un nucleo di correnti artiche in discesa dai quadranti nordorientali, con il fronte di maltempo che si sposta dunque verso meridione e che sta coinvolgendo in queste ore parte del sud Italia, con rovesci su Puglia centrale, Calabria e Sicilia orientale.

Rovesci mediamente deboli o moderati, prossime ore intensificazione delle piogge

Condizioni meteo mediamente perturbate interessano l’Italia in queste ore con rovesci che appaiono tuttavia mediamente deboli o moderati e si presentano a carattere prevalentemente sparso se non localizzato in alcuni casi. Nelle prossime ore, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, la situazione sembra essere destinata ad un ulteriore peggioramento, con un’intensificazione dei fenomeni e non solo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

