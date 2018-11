METEO 19-23 novembre: settimana con anticipo d’inverno e neve in ITALIA

Differenze più importanti per la seconda parte della settimana

Se la fase di maltempo nella prima metà della prossima settimana sembra piuttosto confermata, non si può dire altrettanto sull’evoluzione meteo a seguire. Il modello americano GFS mostra tra Giovedì e Venerdì il nucleo di aria fredda stazionarie sull’Europa centrale per poi dirigersi nuovamente verso i Balcani. Questo prolungherebbe la fase fredda in Italia con temperature sotto la media almeno fino all’ultimo weekend del mese. Per quello che riguarda le precipitazioni queste interesserebbero soprattutto Adriatico e Sud con occasionali nevicate a quote medio-basse. Per il modello europeo ECMWF il nucleo freddo punterebbe invece verso l’Atlantico abbandonando l’Italia già da Giovedì. In questo caso di avrebbe un miglioramento delle condizioni meteo in Italia con temperature in aumento ma comunque vicine alle medie del periodo. Trattandosi di una settimana con evoluzione meteo piuttosto delicata seguite tutti i prossimi aggiornamenti e approfondimenti.