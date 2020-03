METEO ITALIA – NEVE e MALTEMPO a oltranza, vediamo le PREVISIONI al dettaglio

PREVISIONI METEO – Clima instabile sull’Italia, tra il passaggio della perturbazione e l’arrivo di un nuovo fronte freddo

METEO – Buongiorno amici e amiche del Centro Meteo Italiano. Un nuovo e intenso peggioramento sembrerebbe essere alle porte del Mediterraneo nel prossimo week-end, confermando così un inizio di primavera caratterizzato non solo dal maltempo ma anche dalla neve a quote medio-basse sui rilievi del Centro-Nord. Tutto quello che l’inverno non aveva dato alle montagne, sembrerebbe essere destinato a darlo la Primavera, forse anche con gli interessi. Partiamo però dalla giornata odierna, momento in cui su molte regioni persisteranno ancora una volta condizioni meteo instabili: al Sud Italia sta transitando in questi minuti il fronte perturbato che nella giornata di ieri ha determinato piogge a tratti molto forti tra Liguria e Toscana, oltre che le nevicate fino a quote sorprendentemente basse lungo l’arco alpino.

Tendenza prossime ore e zone colpite dal maltempo

Nelle prossime ore assisteremo ad un temporaneo miglioramento sulle regioni tirreniche, mentre al Nord Est persisteranno precipitazioni sparse specie su Friuli e Triveneto. Nel corso della giornata il transito di un nocciolo freddo in quota favorirà inoltre un nuovo peggioramento sull’Emilia-Romagna, dove in nottata la quota neve scenderà fin verso le quote collinari in Appennino. Domani è atteso invece il transito di un fronte freddo sulle regioni centrali adriatiche, con quota neve in calo e piogge sparse sulle regioni di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale.

Neve attesa anche in Appennino oggi

Nella giornata odierna la neve cadrà, ancora una volta, a quote relativamente medio-basse sia sull’arco alpino nord orientale che su quello emiliano (in nottata). I fiocchi cadranno invece più in alto sulle zone interne di Lazio e Abruzzo, non più in basso di 1000-1200 metri.