Meteo Italia: nubi in aumento con qualche pioggia, molto freddo al Nord – La situazione meteo in Italia risulta attualmente condizionata dall’afflusso di aria più fredda dall’Europa orientale verso le regioni settentrionali, determinando un deciso calo delle temperature sia nei valori minimi che nei valori massimi ma con generale assenza di fenomeni. Situazione differente invece sui settori tirrenici del Centro-Sud dove aumenteranno le nubi accompagnate da locali piogge e qualche nevicata in Appennino a quote medie. Anche nella giornata di domani è atteso un quadro simile ma con un primo impulso di aria umida di origini atlantiche che porterà nevicate a quote localmente basse al Nord e qualche pioggia su Toscana e Liguria nella seconda parte della giornata. Ma come evolverà il tempo nel corso della settimana?