METEO ITALIA – NUBIFRAGI e violenti TEMPORALI in arrivo: ALLERTA METEO diramata dalla Protezione Civile, ecco le città interessate

A partire già dalle primissime ore di domani venerdì 8 novembre si inizieranno a sentire gli effetti di una saccatura di origine atlantica in affondo sul Mediterraneo centrale, con il diretto coinvolgimento dal maltempo di molti settori italiani. Quelli più colpiti sembrano le regioni tirreniche centro-settentrionali, ma anche il Triveneto con possibili nubifragi nel corso del pomeriggio. Rovesci comunque possibili anche in Campania, Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna, più interessate le aree occidentali di quest’ultima. Temperature in generale calo soprattutto per i valori massimi.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto nel bollettino che vi abbiamo riportato nel precedente paragrafo, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 8 novembre 2019: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Veneto: Piave pedemontano. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Toscana: Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Arno-Costa. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali. Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso, Logudoro. Toscana: Serchio-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano. Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani orientali. Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre. Lombardia: Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale. Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali. Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Piemonte: Scrivia. Puglia: Salento. Toscana: Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Etruria. Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere, Chiascio – Topino. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro. Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento. Emilia Romagna: Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali. Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Appennino pavese. Puglia: Salento. Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura. Toscana: Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Sud, Romagna-Toscana, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Valdichiana. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento. Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere, Chiascio – Topino. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di Lazio, Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e i seguenti: Lecce, Isernia, Campobasso, Napoli, Avellino, Caserta, Salerno, L’Aquila, Milano, Pavia, Monza, Lecco, Varese, Bergamo.