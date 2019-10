METEO ITALIA – Nuova SACCATURA ATLANTICA in arrivo, forte MALTEMPO con CROLLO TERMICO sul nostro Paese, i dettagli

Ottobrata al centro-nord, l’ultima del mese Attualmente sulle regioni centro-settentrionali si registra un ottobrata in piena regola, in compagnia dell’Anticiclone africano risalito grazie anche alla spinta apportata dal moto ciclonico di una goccia fredda sul basso Mediterraneo. Si presentano infatti cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi ovunque al centro-nord, con temperature sopra la media del periodo anche di 4 o 5°C. Qualche foschia o nebbia notturna si è riscontrata sulla Val Padana e vallate in generale, in veloce dissolvimento entro la mattinata. Maltempo ancora in Sicilia Dopo il forte maltempo che ha coinvolto nella giornata di ieri la Sicilia provocando anche una vittima, quest’oggi i flussi perturbati della goccia fredda stante sul basso Mediterraneo continuano ad essere attivi sulle province di Ragusa e Siracusa, con condizioni meteo in miglioramento altrove. Sul resto delle regioni meridionali infatti, i cieli si presentano in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, soprattutto sui settori adriatici. Saccatura atlantica in arrivo sul nostro Paese Nei prossimi giorni e precisamente a partire dalla giornata di martedì 29 ottobre, una nuova saccatura di origine nordatlantica dovrebbe tentare un affondo sul nostro Paese, apportando condizioni meteo di generale instabilità praticamente quasi ovunque, con crollo delle temperature. Questo proprio quando al sud si esauriranno gli effetti della goccia fredda che fino alla giornata di domani lunedì 28 apporterà maltempo in Sicilia.

Il maltempo colpirà quasi tutta Italia da nord a sud La prossima ondata di maltempo dovrebbe iniziare a partire dalle regioni settentrionali per poi colpire tutte le rimanenti regioni del centro-sud. Questo perché per quanto “stretta” sia la traiettoria e per quanto dunque rapida possa essere, essa taglierà l’Alta pressione di origine africana che attualmente sta interessando le regioni centro-settentrionali come un burro, affondando nel cuore del Mediterraneo. Tornerà anche la neve sulle Alpi, ma su questo argomento faremo un focus apposito nei prossimi articoli.

Crollo termico in pianura Considerati anche i valori miti e africani di temperature dai quali la prossima ondata di maltempo avrà inizio, si può dire che in pianura il crollo sarà sensibile e anche dell’ordine di una decina di gradi. Si passerà infatti da un sopra media di 4 o 5°C ad un sotto media in molte zone di analoghe temperature. Basti pensare che nelle grandi città del nord come Torino e Milano le temperature massime potranno non superare i +12/+13°C.