METEO ITALIA – Nuovo IMPULSO ATLANTICO in arrivo, MALTEMPO incessante sul nostro Paese, ecco quando

Weekend di maltempo in Italia

Quello ormai subentrato sarà l’ennesimo weekend compromesso dal maltempo sul nostro Paese. Nella giornata di oggi in particolare le regioni interessate sono quelle centro-settentrionali, mentre per quanto riguarda la giornata di domani domenica 17 novembre entreranno in gioco anche quelle meridionali, con forti piogge e temporali soprattutto sulla Campania e in spostamento verso oriente sulla Puglia e Basilicata. Rovesci attesi anche sulle aree tirreniche della Calabria.

L’Autunno sembra inarrestabile

Per quanto riguarda l’evoluzione meteo successiva, non giungono ancora buone notizie, come vedremo nei paragrafi a seguire. L’Autunno in questo novembre sembra aver messo l’Italia nel mirino con numerose perturbazioni in affondo sul nostro Paese. Questo a causa dell’abbassamento del flusso atlantico sul comparto europeo che facilita questo tipo di configurazioni tipicamente autunnali, con l’Alta pressione che sembra completamente in balìa dei numerosi affondi atlantici.

Nuova ondata di maltempo in arrivo per l’inizio della prossima settimana?

La prossima settimana potrebbe aprire in Italia esattamente come chiuderà quella corrente, all’insegna del cattivo tempo e delle piogge e temporali che interesseranno come vedremo, in special modo i settori tirrenici. La depressione mediterranea di questo weekend lascerà dietro di sé degli strascichi instabili che favoriranno l’innesco di una nuova ciclogenesi tirrenica che verrà alimentata da un nuovo impulso atlantico proveniente dunque dai quadranti settentrionali e che contribuirà a mantenere un clima tipicamente autunnale.