METEO ITALIA – Nuovo VORTICE CICLONICO in arrivo, pioggia e NEVE nelle prossime ore. I dettagli

PREVISIONI METEO – Tempo in peggioramento sulle regioni meridionali e fronte freddo in arrivo al Nord, fine settimana con la pioggia

METEO – Buongiorno e ben ritrovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano. La settimana si sta chiudendo all’insegna del maltempo su gran parte della Penisola, dovuto all’ingresso di un costante flusso umido e instabile che scorre da Nord Ovest verso i Balcani. Anche la giornata odierna infatti si presenterà ad ampi tratti perturbata non solo al Centro-Nord ma anche e soprattutto sulle regioni meridionali. Qui non escludiamo inoltre la possibilità di locali temporali, specie sui settori tirrenici a confine tra Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità e accompagnati da violente raffiche di vento, frequente attività elettrica ed un temporaneo calo delle temperature.

METEO domani sabato 7 marzo 2020, vortice ciclonico in isolamento al Sud Italia

Nelle primissime ore di domani un centro depressionario tenderà ad isolarsi sulle regioni meridionali, favorendo così condizioni di maltempo a tratti molto intenso specie sulle coste tirreniche più esposte. Ma non solo, un altro minimo di bassa pressione tra le ore pomeridiane e serali tenderà ad interessare i settori adriatici di Puglia settentrionale e Molise, favorendo acquazzoni sparsi e venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Uno scenario che ricorda certamente di più l’inverno rispetto la tarda Primavera. Timido miglioramento al Nord, specie sui settori centro-occidentali, ove le schiarite si presenteranno più ampie già dalla giornata odierna.

NEVE – Fenomeni di debole moderata intensità, il dettaglio delle quote e delle zone colpite

Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, va sottolineato che sin dall’inizio del mese sia sull’Appennino sia soprattutto sulle Alpi, la stagione primaverile sembra essere iniziata con il piede giusto. Quello che l’inverno non ha dato alle nostre montagne infatti, sembrerebbe volerlo dare la Primavera con il manto nevoso via via più spesso. Nelle prossime ore assisteremo a fiocchi e precipitazioni di debole o moderata intensità sulle Alpi orientali e sull’Appennino emiliano anche intorno ai 700-1000 metri, più in alto invece lungo l’arco appenninico e a quote non inferiori a 800-1000 metri.