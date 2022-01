METEO – ITALIA OSTAGGIO dell’ANTICICLONE, NEBBIE e TEMPERATURE in aumento, i dettagli

Bel tempo su tutta Italia

Come da qualche giorno a questa parte le condizioni meteo appaiono, immagini satellitari alla mano, generalmente e visibilmente stabili sulla nostra Penisola, accompagnate cioè da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Tale situazione è stata garantita dall’allontanamento del maltempo che ha a sua volta favorito la rimonta dell’Anticiclone di matrice azzorriana, dopo che quest’ultimo ha riguardato il nostro Paese proprio tra la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo.

Temperature peraltro in aumento

A tali condizioni di generale bel tempo si assiste anche ad un fattore a cui fino ad oggi non si era assistito nonché l’aumento delle temperature: se fino a ieri infatti lo stivale era interessato da una circolazione secondaria di natura più fredda sul settore balcanico, un ulteriore rinforzo dell’Alta pressione ha fatto sì che si facesse carico di correnti più miti, determinando quindi il prima prospettato aumento delle temperature. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Anticiclone anche per domani, qualche nebbia in arrivo

Non sussisteranno nel corso di questo weekend evidenti variazioni del quadro sinottico, con l’Anticiclone che continuerà ad essere dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo anche per la giornata di domani domenica 16 gennaio. In aggiunta tuttavia alle condizioni di stabilità generale e ad un nuovo lieve aumento delle temperature, si segnalerà anche qualche fenomeno nebbioso tra la prossima notte e la mattina di domani stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

