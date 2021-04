METEO ITALIA – PASQUA e PASQUETTA con tempo STABILE, a seguire colpo di coda dell’Inverno

Meteo – Le festività pasquali trascorreranno mediamente stabili su gran parte dell’Italia. Dopo Pasqua, anche la giornata di Pasquetta farà osservare cieli sostanzialmente soleggiati su gran parte d’Italia, con il tempo che volgerà verso una maggiore stabilità anche sulle regioni meridionali. Pasquetta, quindi, asciutta su tutto il Paese, ma attenzione dalla notte: fredde correnti artiche, responsabili del colpo di coda invernale dei prossimi giorni , si addosseranno all’Arco Alpino nel corso della serata con deboli nevicate sui settori di confine; nottetempo l’aria fredda riuscirà a valicare le Alpi, portando un peggioramento del tempo sul Triveneto e la Lombardia orientale con piogge in pianura e quota neve in brusco calo fin sotto i 1000 metri.

Meteo Pasqua – Le condizioni meteorologiche odierne, come anticipato, volgeranno verso un generale miglioramento. Attualmente si osservano ampie schiarite su Toscana, Umbria, Lazio, Liguria e gran parte della Pianura Padana centro-orientale, salvo locali addensamenti; nubi più consistenti rendono ancora grigi i cieli su Piemonte e sulle regioni meridionali Peninsulari con deboli piogge tra Molise e Puglia Garganica. Nubi alternate ad ampie schiarite interessano invece le due Isole Maggiori. Nella seconda parte di giornata si osserverà un ulteriore deciso miglioramento anche sul sud Italia, salvo locali acquazzoni sui settori Peninsulari, mentre ampie schiarite coinvolgeranno il resto d’Italia. Temperature in graduale flessione per l’ingresso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali.

Meteo Italia – Buongiorno e buona Pasqua dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione meteorologica sull’Italia sta volgendo verso un generale miglioramento. Il fronte freddo giunto nella giornata di ieri, sta rapidamente scivolando verso il Mediterraneo meridionale, seguito da masse d’aria più fresche ma secche. Le festività pasquali trascorreranno mediamente stabili su gran parte d’Italia, poi a seguire si concretizzerà un colpo di coda dell’Inverno, con freddo e neve a bassa quota per la discesa di una vasta saccatura artica su gran parte d’Europa. Vediamo maggiori dettagli meteo per Pasqua e Pasquetta e la successiva tendenza.

Colpo di coda dell’Inverno da martedì

Meteo – Come anticipato, la prossima settimana si concretizzerà colpo di coda dell’Inverno, seppur di breve durata. Da martedì 6 aprile, infatti, i principali modelli matematici, confermano la discesa di masse d’aria decisamente fredde per il periodo, su gran parte dell’Europa. L’anticiclone ad ovest dell’Italia, favorirà l’ingresso del freddo anche sul nostro Paese, determinando un colpo di coda dell’Inverno tra martedì e giovedì. Le temperature si porteranno al di sotto delle medie del periodo anche di 7/8°C, favorendo il ritorno della neve a quote relativamente basse anche lungo l’Appennino dove non si escludono episodi nevosi sui settori adriatici anche a quote collinari.