Qualche nota d’instabilità pomeridiana sempre presente in Italia con possibili temporali al pomeriggio sui settori interni, temperature in lieve calo in settimana.

METEO Italia: permangono condizioni di tempo localmente instabili con temporali pomeridiani sui settori interni della penisola – 6 Agosto 2018 – L’ anticiclone nord-africano continua a stazionare sull’ Italia ma non risulta dominante e robusto come nei primissimi giorni del mese di Agosto e le condizioni meteo in Italia posso risultate ancora instabili nelle prossime ore e nei prossimi giorni sui settori interni della penisola con acquazzoni o temporali di calore al pomeriggio. Infatti, l’attività temporalesca interesserà ancora principalmente le Alpi e l’ Appennino e localmente i settori adiacenti pianeggianti di Piemonte, Lazio, Puglia e Campania, difficilmente si porterà a ridosso delle coste come avvenuto invece nelle giornate precedenti. Man mano le correnti in quota si disporranno sempre più dai quadranti occidentali lasciando spazio a maggiori infiltrazioni umide provenienti dal settore atlantico e ancora temporali al pomeriggio sui settori interni.