Meteo Italia: persiste sporadica instabilità su Alpi e Appennini, tempo molto buono altrove. Fino a quando durerà?

Meteo Italia: persiste sporadica instabilità su Alpi e Appennini, tempo molto buono altrove – La giornata di oggi, domenica 16 settembre 1018, si presenterà ancora una volta all’insegna della generale stabilità su gran parte della nostra Penisola grazie al vasto promontorio anticiclonico che ci sta ormai interessando da qualche giorno e che continuerà a tenerci compagnia anche per buona parte della prossima settimana. Come anche indicato all’interno dei nostri bollettini meteorologici ed editoriali specifici, nel corso delle ore pomeridiane qualche sporadico temporale andrà ad interessare i rilievi alpini e appenninici, ma si tratterà di fenomeni in esaurimento già nel corso della serata. Anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da clima simile, seppur con qualche disturbo in più atteso tra le giornate di martedì e mercoledì sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna.