Meteo Italia: persistono maltempo e temporali molto intensi sull’Italia, le aree a rischio maggiore nel dettaglio e il tempo atteso nei prossimi giorni.

Meteo Italia: persistono maltempo e temporali molto intensi sull’Italia, le aree a rischio maggiore – L’estesa circolazione instabile e depressionaria che sta interessando il nostro Paese, sembra ancora molto attiva e destinata a determinare condizioni di maltempo diffuso anche nei prossimi giorni. In special modo lungo tutto l’arco appenninico e gran parte delle regioni tirreniche i fenomeni si intensificheranno nel pomeriggio con temporali e possibili grandinate che andranno avanti per diverse ore, almeno fino alle prime ore della serata. Complice un esteso campo di alta pressione che staziona invece sull’Europa centrale, l’area depressionaria in quota continuerà ad estendersi sul bacino del Mediterraneo anche all’inizio della prossima settimana con minore nuvolosità al mattino ma fenomeni più intensi al pomeriggio grazie alla presenza di temperature più elevate al suolo che fungeranno da carburante per instabilità convettiva. Più all’asciutto solo la Sicilia e gli estremi settori meridionali della Calabria.