METEO ITALIA – Perturbazione in atto nel WEEKEND, con NEVE e MALTEMPO invernale ecco DOVE

Situazione meteo attuale in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo che vede una zona di bassa pressione posizionata a sud-est della Sicilia, che raggiunge valori di pressione minima di 1006 hPa. Di conseguenza sulle regioni del sud Italia avremo maltempo e precipitazioni a più riprese. Tempo più asciutto e stabile al centro-nord che sarà investito da una nuova perturbazione nella giornata di domenica. Entriamo nel dettaglio!

Precipitazioni e nevicate al meridione, ecco le zone coinvolte

Meteo sabato – Aria instabile di origine polare porterà maltempo al sud Italia, con precipitazioni sparse e nevicate in montagna: i fenomeni quest’oggi potranno risultare già intensi dal mattino su su Calabria e Sicilia e nevicate al di sopra dei 900-1000 metri su Gennargentu, Irpinia, Pollino e Sila. Al pomeriggio insisteranno le precipitazioni con ancora nevicate alle medesime quote; nel contempo al centro-nord assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni meteo, con ampi spazi di sereno. Secondo impulso polare in arrivo nella giornata di domani, domenica 9 gennaio che interesserà i seguenti settori.

Altro impulso polare in arrivo nella giornata di domani

Meteo domenica – Nuovo impulso d’aria polare nella giornata di domani: da considerare ancora la divergenza tra i modelli ad alta risoluzione che hanno idee diverse sulla traiettoria della perturbazione; tuttavia per il momento questa perturbazione dovrebbe interessare specialmente i settori Appenninici centrali e meridionali con un rapido passaggio di un fronte freddo e temporali sui settori Tirrenici meridionali. Ai margini ancora una volta le regioni del nord Italia che resteranno a guardare. Le precipitazioni nevose potrebbero spingersi a quote molto basse su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. A seguire ecco cosa potrebbe accadere.

