METEO – ITALIA pervasa dall’ANTICICLONE AFRICANO: BEL TEMPO e clima ESTIVO salvo locali eccezioni, i dettagli

Anticiclone inarrestabile

Sembra ormai già inarrestabile l’Alta pressione sulla nostra Penisola, con condizioni meteo risultate spesso stabili negli ultimi giorni con le consuete eccezioni di maltempo che, a seconda delle giornate, sono state più o meno diffuse. L’Alta pressione in queste ore sta peraltro subendo un evidente irrobustimento sul Mediterraneo centro-occidentale, con picchi che in Spagna ieri si sono aggirati intorno ai +42°C. Sebbene le temperature rimangono di gran lunga meno estreme sull’Italia, appaiono comunque pienamente estive, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Temperature fino a +32/+33°C in Italia e bel tempo, ma con qualche eccezione

L’irrobustimento dell’Alta pressione di matrice subtropicale si traduce in un aumento delle temperature graduale, ma costante, con picchi che arrivano a raggiungere localmente fino i +32/+33°C nelle pianure interne del foggiano e in Pianura Padana. Inoltre, anche le condizioni meteo appaiono perlopiù stabili sul nostro Paese, con qualche isolata eccezione di maltempo che interessa, nelle ore pomeridiane, l’arco alpino, specie nordorientale.

Prossime ore tempo in miglioramento

Nel corso delle prossime ore tuttavia le condizioni meteo appariranno in ulteriore miglioramento sull’Italia, con l’esaurimento dei fenomeni lungo l’arco alpino e tempo che tornerà generalmente stabile in tutto il nostro Paese. L’Alta pressione di origine subtropicale continuerà a portare effetti sostanzialmente evidenti sulla nostra Penisola con temperature che ovunque si registreranno oltre la media di riferimento, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo.

Prosecuzione del weekend con stabilità e solite eccezione sulle Alpi nordorientali

La prosecuzione del fine settimana vedrà l’Alta pressione di origine africana ancora protagonista sul nostro Paese, benché un primo arretramento sia possibili sui settori più settentrionali, che causerà le solite eccezioni di maltempo sull’arco alpino, specie nordorientale. Le temperature risulteranno comunque ancora in aumento sulle regioni centro-meridionali del Paese, con temperature che arriveranno a raggiungere i +34°C nelle pianure interne di foggiano e Sardegna sudoccidentale.

