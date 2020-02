METEO ITALIA – Piogge e TEMPORALI in atto, poi nuovo SBALZO TERMICO, le PREVISIONI

METEO ITALIA: temporali intensi colpiscono le regioni centrali, fronte freddo in spostamento verso SUD nelle prossime ore. Tutti i dettagli

PREVISIONI METEO – Il transito di un veloce fronte freddo sull’Italia, sta determinando condizioni meteo caratterizzate da fugace maltempo sulle regioni centrali. Proprio in queste ore infatti dall’animazione satellitare si evince come un esteso nucleo perturbato stia attraversando le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo ed il medio-alto Lazio. Ad esso sono inoltre associate piogge e fulminazioni sparse e locali grandinate. Già terminate invece le nevicate lungo l’arco alpino, che come atteso hanno interessato quote non inferiori a 600-800 metri su tutte le regioni interessate. Le precipitazioni a tratti molto intense sull’Appennino centrale in questi minuti potrebbero risultare nevose a partire dai 1400-1500 metri o localmente più in basso.

Residue piogge e miglioramento al Centro-Nord

Nelle prossime ore il fronte freddo tenderà a scivolare verso le regioni meridionali, con un generale miglioramento anche al Centro e conseguente aumento della ventilazione da nord est. I cieli si presenteranno dunque sereni su Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo entro le ore serali. Lo stesso è avvenuto al Nord Italia già da diverse ore, con assenza di foschie e cieli tersi ovunque. Qualche nevicata continua ad interessare i settori alpini oltralpe, ma si tratta di fenomeni che andranno man mano ad esaurirsi nelle prossime ore.

Il maltempo nelle prossime ore: dettaglio delle regioni colpite

Come scritto poc’anzi, il maltempo ed i temporali andranno ad interessare le regioni meridionali nelle prossime ore coinvolgendo soprattutto il settore adriatico. Precipitazioni a tratti molto intense potrebbero dunque interessare tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane le regioni di Molise, Puglia, Basilicata e più localmente Campania e alta Calabria. Resiste invece l’anticiclone sulle Isole maggiori dove è atteso soltanto un blando aumento di nuvolosità salvo locali acquazzoni possibili nel nord della Sicilia.