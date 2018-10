METEO: goccia fredda sull’ITALIA con piogge e temporali, anticiclone a seguire con temperature in aumento.

METEO ITALIA: piogge e temporali si spostano al Sud, più sole e più caldo a seguire, 22 ottobre 2018 – Goccia d’aria fredda in transito sulle regioni del Centro-Sud con approfondimento di un minimo di bassa pressione che porta condizioni meteo instabili o perturbate in Italia. Piogge e temporali interesseranno in particolare Sud Peninsulare e Sicilia ma non mancheranno fenomeni anche su Lazio e Abruzzo. Neve sull’Appennino oltre i 1300 metri. Nei prossimi giorni la goccia fredda si sposterà verso il Mediterraneo orientale e l’anticiclone, presente al momento sull’Atlantico, raggiungerà la nostra Penisola. Condizioni meteo in rapido miglioramento dunque già dalla giornata di domani con sole prevalente specie al Centro-Nord. Temperature in aumento con valori nuovamente sopra le medie del periodo anche di 4-6 gradi. Intenso peggioramento meteo di stampo autunnale a seguire? […]