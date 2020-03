METEO ITALIA – PIOGGIA e NEVE impattano ancora lo stivale: la Protezione Civile emette ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi maltempo al centro-sud, neve a bassa quota, poi richiamo sciroccale in serata

Nella giornata odierna il maltempo ha interessato e sta tutt’ora interessando molte delle regioni centro-meridionali del Paese, con il freddo che ancora resiste e con la neve dunque che cade a quote molto basse intorno ai 300/400 metri sulle regioni centrali adriatiche sui 500/700 metri sull’Appennino meridionale. Nelle prossime ore il moto ciclonico della perturbazione afro-mediterranea presente su latitudini più meridionali attiverà correnti di scirocco sulle regioni centro-meridionali con conseguente rialzo delle temperature e della quota neve stessa.

Prima parte di giornata ancora fredda, poi correnti di scirocco faranno schizzare le colonnine di mercurio

L’azione della perturbazione afro-mediterranea continuerà a produrre i suoi effetti nella giornata di domani giovedì 26 marzo, con il conseguente rialzo progressivo delle temperature e della quota neve, così come scritto in precedenza. Nelle prime ore della notte e della mattina la neve continuerà a cadere intorno ai 300/400 metri sulle regioni centrali adriatiche e su alcune aree della bassa Toscana, in successivo progressivo rialzo. Piogge e temporali sono attesi in molte aree del centro-sud, localmente a carattere di nubifragio sulla Calabria jonica. La neve arriverà a toccare quote di 1400/1500 metri entro serata sul medio versante adriatico.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da spase a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri e meridionali di Abruzzo, Molise centrale, Basilicata e Calabria ionica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; da spase a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, resto di Abruzzo, Molise, Calabria, Campania orientale, Puglia settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche settentrionali, Umbria orientale, Lazio orientale, Campania meridionale, resto di Puglia, su Sicilia settentrionale e Sardegna nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro-Sud, su Sardegna nord-occidentale, Appennino tosco-emiliano e Romagna, Liguria, Piemonte meridionale ed occidentale e sulla Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: sparse generalmente al di sopra dei 500-700 m su Piemonte meridionale, Appennino tosco-emiliano, settori più orientali di Toscana, Umbria e Lazio, e sui settori Appenninici di Marche, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati specie sui settori adriatici e quota neve in temporaneo calo anche a quote più basse; mediamente al di sopra dei 700-900 m sui restanti settori interni e montuosi delle regioni meridionali e della Sicilia orientale; quota neve in rialzo generale dal pomeriggio. al di sopra dei 500-700 m sulle zone alpine di confine centro-occidentali, con apporti al suolo generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento sulle regioni meridionali peninsulari. Venti: di burrasca o burrasca forte: nord-occidentali sulla Sicilia; orientali su Puglia, Basilicata e Calabria. Forti con rinforzi fino a burrasca dai quadranti orientali o settentrionali sulle restanti regioni meridionali, sulle regioni centrali, sulle regioni dell’Alto adriatico, su Emilia-Romagna e Liguria. Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini, specie i settori meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.