Meteo – Italia piomba nella morsa del maltempo, con piogge e temporali anche intensi: scatta l’allerta della Protezione Civile

Serata di maltempo al nord, meglio al centro-sud

L’avvicinamento di un flusso di correnti perturbate pilotate da una saccatura depressionaria porterà una serata di maltempo su buona parte delle regioni settentrionali, con piogge e temporali localmente anche intensi con possibili nubifragi (scopri dove). L’instabilità sarà accompagnata generalmente da un calo delle temperature, che al centro-sud, dove persisterà tempo asciutto e relativamente stabile, non subiranno variazioni significative rispetto ad appena 24 ore fa.

Forte maltempo in arrivo per domani

A partire già dalle prime ore della notte di domani venerdì 4 novembre il fronte di maltempo si estenderà sull’Italia, colpendo più precisamente il nordest, con quota neve in discesa fin sui 1.300/1.600 metri dipendentemente dal settore, la Sardegna e il medio Tirreno, con fenomeni localmente anche intensi e accompagnati da attività elettrica e da un calo delle temperature. Piogge e temporali che si sposteranno, con il passare delle ore, verso sud, dove pure sono attese precipitazioni occasionalmente intense e con calo delle temperature annesso. In serata condizioni meteo appariranno in miglioramento al centro-nord con rovesci residui.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Liguria di Levante e Alta Toscana e dal pomeriggio su Campania meridionale, Basilicata occidentale e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sul Friuli Venezia Giulia; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia Romagna occidentale, resto di Toscana, Campania e Basilicata, su Sardegna, Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Puglia e Sicilia occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Paese, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: quota neve in calo fino a 1200-1500 m sulle Alpi orientali, con apporti al suolo localmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile diminuzione su Sardegna, Triveneto e localmente al Centro. Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna; inizialmente forti meridionali sui settori centro-settentrionali tirrenici, appenninici ed adriatici, in rotazione dai quadranti occidentali a partire dai settori di ponente, con rinforzi fino a burrasca sui settori tirrenici; tendenti a forti meridionali sulle regioni del Sud, con ulteriori rinforzi nel pomeriggio/sera. Mari: da molto mossi ad agitati Mare di Sardegna, Mar Ligure e Tirreno centrale, localmente molto agitati Mar di Sardegna e il Mar Ligure al largo; molto mossi i restanti bacini occidentali e dal pomeriggio tutti i restanti bacini.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 4 novembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Lario e Prealpi occidentali

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento.

