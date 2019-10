METEO ITALIA – Possibile CICLONE MEDITERRANEO in arrivo, con NUBIFRAGI e forti TEMPORALI nel nostro Paese? L’Autunno potrebbe fare sul serio, i dettagli

Torna in auge l’Autunno sul nostro Paese, pesanti nubifragi in Liguria oggi

Quest’oggi è tornato in auge l’Autunno almeno sulle regioni centro-settentrionali del Paese, spodestando quello che era un dominio anticiclonico, che da qualche giorno interessava il nostro Paese con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi e temperature sopra la norma del periodo. Lo ha fatto in grande stile, con pesanti nubifragi sui settori centrali liguri, dove si registrano accumuli giornalieri prossimi ai 500 millimetri, ma anche forti piogge sul resto del nord. Anche nel cremonese registrato qualche disagio. Maltempo più consono al clima mediterraneo sul resto del centro-nord. Rimane ancora stabile al sud, tuttavia il peggioramento è previsto interessare anche i settori tirrenici del meridione nella giornata di domani mercoledì 16 ottobre.

Breve pausa giovedì, venerdì tornano le piogge al nord

Nella giornata di giovedì 17 ottobre si assisterà ad una brevissima pausa di maltempo, anche se non è escluso che qualche rovescio possa comunque interessare la Liguria. Migliora ovunque anche sulle regioni centro-meridionali, in attesa dell’arrivo di un nuovo peggioramento meteo per la giornata di venerdì 18 che riguarderà essenzialmente alcune aree poste all’estremo settentrione italiano e i settori tirrenici di Liguria e Toscana con rovesci generalmente deboli o moderati. Temperature più o meno stabili sui valori odierni.

Maltempo causato da una saccatura presente in Francia

Il maltempo che coinvolgerà parte del nord, con Liguria e Toscana nella giornata di venerdì 18 ottobre sarà causato dalla presenza di una vasta saccatura di origine nordatlantica in affondo sulla Francia e sul Mediterraneo occidentale. Il nostro Paese rimarrà ai margini di questa saccatura, ed è per questo motivo che i fenomeni previsti non sono neanche così intensi. Questa fase è necessaria per stilare una possibile evoluzione meteo successiva, quando, almeno stando agli attuali aggiornamenti, potrebbe formarsi un ciclone mediterraneo, vediamo come.