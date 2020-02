METEO ITALIA – Possibile un nuovo SQUILLO INVERNALE grazie ad un’ONDATA di FREDDO POLARE, ecco quando

Ondata di freddo ormai agli sgoccioli sulla nostra Penisola

L’ondata di freddo che è tutt’ora in auge sulla nostra Penisola è però ormai agli sgoccioli, nonostante sia stata oggi la giornata dove, almeno alla quota di 850hPa che corrisponde a circa 1300 metri di altitudine, hanno fatto ingresso termiche più basse rispetto ai giorni appena trascorsi. Tuttavia, nonostante questo, i valori di pressione si mostrano davvero elevati in Italia, a causa dell’arrivo di un promontorio anticiclonico dai quadranti occidentali e sono stati i principali responsabili di un miglioramento generale delle condizioni meteo sul nostro stivale.

Prossimi giorni in compagnia dell’Alta pressione con nebbie e persino qualche pioviggine

Nei prossimi giorni dunque tornerà ad avvolgere la nostra Penisola l’Anticiclone azzorriano, in estensione dalle omonime Isole. Esso però non riuscirà ad apportare condizioni meteo di totale stabilità in Italia, con la formazione di addensamenti nuvolosi a tratti anche massicci grazie a flussi umidi in scorrimento nel bacino del Mediterraneo. Contestualmente, non è escluso qualche banco di nebbia da avvezione sulla Pianura Padana.

Prossima settimana nuovo sbuffo freddo di origine polare?

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo, in particolar modo del modello inglese ECMWF, riferiti dunque all’emissione mattutina delle 00utc del suddetto modello, sembrerebbe plausibile una nuova ondata di freddo di origine polare marittima sulla nostra Penisola a partire dalla prossima settimana e proprio in concomitanza di San Valentino. Ciò sarebbe possibile grazie ad un’elevazione dell’Anticiclone azzorriano verso il Regno Unito. Tale ipotesi sarebbe presa in considerazione anche dagli spaghi del modello GFS.