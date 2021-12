METEO – ITALIA possibilmente SPACCATA a META’ per NATALE: FREDDO POLARE da una parte, SCIROCCATA dall’altra?

Anticiclone prevalente sull’Italia

Le immagini satellitari hanno scandito e scandiscono tutt’ora un quadro meteorologico italiano ancora volto alla prevalente stabilità, con l’Anticiclone che risulta dunque dominante sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla stragrande maggioranza del nostro Paese. Tuttavia, come vedremo nel prossimo paragrafo, non mancano delle eccezioni di maltempo che interessano comunque settori molto circoscritti dello stivale, in particolare delle aree meridionali.

Rovesci al sud, localizzati o sparsi

Una maggior invadenza delle correnti artiche provenienti dal settore balcanico ha determinato quest’oggi un blando e nuovo peggioramento sull’Italia, che ha interessato e continua ad interessare, seppur con fenomeni in esaurimento, settori circoscritti della nostra Penisola. In particolare rovesci localizzati o al più sparsi sono tornati a colpire le aree interposte tra la Basilicata e la Puglia, ma anche l’interno crotonese. Il peggioramento è accompagnato da un calo delle temperature con conseguenti eventuali nevicate a bassa quota. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Inizio settimana più stabile, poi arriva il maltempo

L’inizio della prossima settimana, quella natalizia, vedrà condizioni meteo più stabili grazie al definitivo abbandono del maltempo (i cui effetti si vedranno in realtà già da domani domenica 19 dicembre). L’Italia sarà sul bordo orientale (quello discendente) dell’Anticiclone azzorriano, con generale assenza di fenomeni. Tuttavia i disturbi andranno accrescendosi con il passare del giorni e da mercoledì un peggioramento più incisivo potrebbe interessare il nostro Paese a partire dal versante tirrenico. E per Natale?

