METEO ITALIA – Le PREVISIONI: PIOGGIA e molte NUBI, poi CALDO fuori stagione

Previsioni meteo, anticiclone in rinforzo ma ancora disturbi e qualche pioggia. Poi caldo fuori stagione, freddo a seguire

METEO ITALIA – Un cordiale buongiorno a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano. La situazione sinottica sulla nostra Penisola mostra ancora una volta condizioni prevalentemente anticicloniche, seppur non senza qualche disturbo caratterizzato da nubi e locali o deboli piogge. Piove debolmente da questa notte a confine tra Liguria e Toscana, ma si tratta di fenomeni poco significativi. Lo stesso viene segnalato dal radar in tempo reale nel Nord della Sardegna e lungo i settori tirrenici del Lazio. Andiamo a vedere le previsioni per i oggi, domani e più generalmente per i prossimi giorni con il week end ed uno sguardo alla settimana successiva, quando sembra essere confermata la prima vera irruzione fredda dell’inverno 2019-2020 a seguito di un periodo decisamente mite con caldo fuori stagione.

Oggi ancora molte nubi e qualche pioggia, le previsioni

Nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, i cieli si presenteranno generalmente nuvolosi o molto nuvolosi al Centro-Nord con deboli piogge lungo le aree tirreniche. Schiarite più ampie invece sulle regioni meridionali e lungo l’arco alpino dove poche nubi innocue si alterneranno a cieli perlopiù sereni. Anche nelle prossime ore tuttavia proseguiranno precipitazioni sparse sull’alto Tirreno con le province di Genova, La Spezia e Pisa direttamente interessate da queste deboli piogge.

Un primo miglioramento con cieli più sgombri da nubi è atteso domani

Domani proseguirà ancora sulla falsa riga di oggi, seppur con qualche schiarita in più specie sulle regioni centro-settentrionali e Isole maggiori. Persisteranno ancora una volta deboli piogge tra Toscana e Liguria, nelle ore centrali del giorno come nella successiva serata e nottata. Attenzione a locali nebbie o foschie dense possibili nelle aree meridionali del Veneto. Andiamo però a scoprire la tendenza per i giorni a seguire nelle pagine 2 e 3 di questo editoriale.