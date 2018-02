Meteo Italia: prima il forte maltempo, poi il crollo delle temperature e neve fin quasi in pianura. I dettagli delle zone colpite

Meteo Italia: prima il forte maltempo, poi il crollo delle temperature e neve fin quasi in pianura – La situazione meteo sull’Italia sta subendo in queste ore un cambiamento significativo dovuto all’ingresso di aria più fredda e instabile di origine nord europea, che porterà un sensibile calo delle temperature e il ritorno della neve a quote bassissime sulle regioni centro-settentrionale. Andando per ordine, nella giornata odierna è atteso un impulso perturbato molto intenso sulla nostra Penisola con fenomeni a tratti intensi specie sui settori tirrenici e al Nord. Nell’arco temporale successivo farà il suo ingresso l’aria fredda che, porterà nella giornata di sabato un drastico calo della quota neve fino a quote prossime alla pianura sull’Emilia-Romagna e oltre i 2/300 metri nel Nord della Toscana. Attesa neve anche su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo a partire dai 1000 metri in calo localmente fino al di sotto dei 400 nell’arco della serata. Maltempo a tratti sulle regioni meridionali e lungo le isole maggiori.