Temperature sotto lo zero su tutto il centro-nord Italia con valori inferiori i -10°c sui settori interni. Nevica ancora al sud, Napoli sotto una fitta bufera in questi minuti.

METEO ITALIA: procede l’ ondata di freddo intenso con forti gelate al centro-nord Italia, neve a Napoli e altre città dal sud – 27 Febbraio 2018 – Si avvertono e come gli effetti del Buran in tutta Italia con gelate molto forti al centro e al nord Italia complici i cieli sereni e nevicate sulle regioni più meridionali fin lungo la costa come a Napoli in queste ore. Sulla città Partenopea è in atto un’ autentica bufera di neve con temperatura intorno lo 0°c. Nelle prossime ore ci attendiamo una situazione per lo più invariata con cieli sereni o poco nuvolosi al nord Italia e regioni centrali, qualche nube tra Romagna, Marche e Abruzzo associate a deboli nevicate anche lungo la costa. Al sud Italia invece l’ azione del minimo di bassa pressione genera ancora maltempo di stampo invernale con precipitazioni nevose fino in pianura o sulle coste come in Campania, Sardegna, Molise e Puglia. Clima più mite è atteso solo dalla giornata di Giovedì 1 Marzo. […]