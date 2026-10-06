Meteo Italia – prossimi giorni con piogge e temporali per il transito di una saccatura sul Mediterraneo

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore, piccola goccia fredda e instabilità

Come anticipato ecco che una blanda goccia d’aria fresca in quota sta portando un po’ di condizioni meteo instabili in Italia. In queste prime ore del giorno troviamo piogge soprattutto su Marche, Umbria, Lazio e Sardegna, su quest’ultima i fenomeni più intensi anche a carattere di temporale. Nel corso della giornata avremo acquazzoni sparsi in sviluppo anche sui rilievi del Nord e poi l’arrivo di precipitazioni sparse sulla Campania.

Saccatura e peggioramento meteo in arrivo da metà settimana sul Mediterraneo

Nella seconda metà della settimana principali modelli che mostrano una circolazione depressionaria in transito sull’Europa con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa sulla Danimarca. Correnti instabili raggiungeranno anche l’Italia portando un peggioramento meteo a partire da Mercoledì al Nord. Tra Giovedì e Venerdì piogge e temporali che dovrebbero poi raggiungere il Centro-Sud accompagnati da un calo delle temperature.

Meteo weekend: residua instabilità e tempo in graduale miglioramento

Il secondo weekend di ottobre potrebbe iniziare con una saccatura ancora presente sul Mediterraneo centrale, con una piccola goccia d’aria fredda in quota. Questa dovrebbe portare ancora condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Per Domenica ci attendiamo invece un generale miglioramento del tempo su tutta la Penisola.

Tendenza meteo: aria fredda da est o anticiclone per la prossima settimana?

Evoluzione meteo per la prossima settimana di ottobre che resta piuttosto incerta. Il modello americano GFS mostra da qualche run il possibile arrivo di una goccia fredda dai quadranti orientali con calo termico per la nostra Penisola. Di diverso avviso invece l’europeo ECMWF che insiste per una nuova rimonta dell’alta pressione con ottobrata per l’Italia.

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