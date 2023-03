Meteo Italia – residua instabilità nel weekend, possibile maltempo invece per la prossima settimana

Weekend con residua instabilità in Italia, ecco le regioni più colpite tra oggi e domani

Situazione sinottica che vede ancora una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo instabili in queste prime ore di Sabato con fenomeni su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Al pomeriggio l’instabilità insisterà al Sud con precipitazioni sia sui settori Peninsulari che sulle Isole Maggiori. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia nella giornata di Domenica anche se qualche acquazzone potrà ancora interessare Puglia, Calabria e Sicilia.

Correnti umide con piogge in vista all’inizio della prossima settimana, freddo in ritirata

Prossima settimana che inizierà con un lobo del vortice polare sulla Scandinavia e una profonda circolazione depressionaria sul Mare del Nord. Condizioni meteo in peggioramento tra Lunedì e Mercoledì sull’Italia con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Centro-Nord. Freddo che resterà però quasi tutto confinato oltralpe e dunque sulla nostra Penisola avremo temperature per lo più in media. Neve sulle Alpi e localmente anche in Appennino ma comunque a quote medie-alte.

Temperature nella norma ma possibile sopra media entro la fine della prossima settimana

Valori di temperatura che al momento restano in media o poco sotto sull’Italia, complici anche le condizioni meteo ancora instabili soprattutto sulle regioni del Sud. Anche la prima parte della prossima settimana vedrà ancora temperature in media ma il quadro potrebbe cambiare in vista del successivo weekend. Il grosso del freddo resterà infatti alle latitudini più settentrionali e anzi un richiamo di aria più mite potrebbe investire il Mediterraneo e i Balcani portando temperature sopra media anche di 4-8 gradi.

