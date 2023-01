Meteo Italia – Residui disturbi al sud ed Isole, ma è in arrivo l’alta pressione

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla persistenza di una vasta circolazione a carattere freddo sul Mediterraneo ed Europa orientale, ma in graduale riassorbimento. Nel contempo l’alta pressione oceanica tende ad estendersi verso le Nazioni occidentali, mantenendo il flusso umido perturbato principale a latitudini piuttosto settentrionali. In tale contesto barico l’Italia si ritroverà quindi ancora influenzata dalla vasta circolazione fredda sui settori meridionali, mentre al centro-nord il campo barico è in decisa ripresa con tempo stabile, ma freddo.

Alta pressione in arrivo al centro-nord, residui disturbi al sud

Meteo in miglioramento sull’Italia, salvo residui disturbi al sud. La giornata odierna trascorrerà infatti mediamente stabile al nord e medio Tirreno con ampie schiarite, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1025 hPa. Circolazione nord-orientale che addosserà nubi lungo il versante Adriatico, ma con tempo asciutto. Ancora tempo incerto su Puglia e settori nord-orientali delle due Isole Maggiori con possibili residui fenomeni, nevosi attorno ai 1000 metri. Temperature invernali con gelate al mattino in Pianura Padana e zone interne del centro, mentre i valori massimi oscilleranno attorno ai 10°C.

Allerta della Protezione Civile per le prossime 24 ore

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, domenica 29 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Gallura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico.

Stop al maltempo, prossima settimana al via con l’alta pressione anche al sud

Fase di maltempo che volge al termine. L’alta pressione è infatti in espansione sull’Europa occidentale ed interesserà anche l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Valori barici attesi attorno ai 1020 hPa su gran parte del Paese, determinando un finale di gennaio stabile da nord a sud, salvo qualche disturbo sul medio-basso Adriatico e Sicilia nella giornata di martedì 31 gennaio. Le temperature torneranno a salire, ma oscillando vicino alle medie del periodo.

