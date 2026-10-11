Meteo Italia – Residuo maltempo al sud, deciso miglioramento sul resto del Paese

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla posizione defilata dell’anticiclone delle Azzorre sul vicino Atlantico e Penisola Iberica, mentre un’ansa depressionaria è distesa dalla Scandinavia al Mediterraneo centrale in progressivo spostamento verso levante. In tal modo sull’Italia permangono residue condizioni meteo instabili al sud, mentre una lieve curvatura anticiclonica in quota è in espansione da ovest con tempo stabile al centro-nord.

Oggi residuo maltempo al sud, stabile al centro-nord

Meteo Italia domenica 11 ottobre – Ciclogenesi in allontanamento verso levante, mentre da ovest la pressione è attesa in aumento. Giornata di domenica che vedrà infatti tempo stabile con ampie schiarite al centro-nord e Sardegna, salvo occasionali quanto innocui addensamenti nel corso della giornata. Ancora tempo incerto al sud e Sicilia con alternanza di nubi a schiarite con possibili precipitazioni specie tra Molise, Puglia, Appennino, Calabria tirrenica e nord Sicilia. Generale miglioramento dalla sera con fenomeni in progressiva attenuazione.

Temperature vicine alle medie del periodo

Atteso un aumento termico nei valori massimi nella giornata odierna con punte di +25/+26°C sull’Emilia, settori tirrenici ed Isole Maggiori, più contenuti i valori lungo il versante Adriatico interessato da una circolazione settentrionale.

Pausa più stabile per la prossima settimana

Autunno verso un nuovo stop. Prossima settimana caratterizzata mediamente da anomalie di pressione positive tra Atlantico e gran parte dell’Europa, mentre una lacuna barica insisterà sul Mediterraneo orientale. Attesa una prossima settimana con una progressiva espansione dell’alta pressione sull’Europa con tempo via via più stabile anche sull’Italia, salvo residui disturbi nella giornata di lunedì per il passaggio di una lieve ansa ciclonica. Le temperature tenderanno ad aumentare specie al nord e settori tirrenici, mentre si manterranno vicine alle medie del periodo al sud. Precipitazioni nel complesso scarse.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.