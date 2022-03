METEO – ITALIA rimane nel mirino del MALTEMPO, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Ancora maltempo in serata sull’Italia

Dalla giornata di ieri si osserva sull’Italia un deciso peggioramento delle condizioni meteo dovuto soprattutto all’innesco di una ciclogenesi nel cuore del Mediterraneo causata a sua volta dall’afflusso di correnti più instabili di natura nordatlantica. Piogge e temporali si registrano quindi da circa 36 ore sui più disparati settori italiani, con le temperature che per la verità rimangono su valori ancora in linea con la media del periodo se non addirittura leggermente oltre. Nelle prossime ore e in serata il maltempo continuerà a colpire alcune aree della nostra Penisola (scopri quali).

Insistono piogge e temporali sullo stivale per domani, con calo delle temperature

L'afflusso di correnti via via più fresche di natura artico marittima che andranno a rinvigorire la presente perturbazione determineranno quindi un nuovo impulso di maltempo, che assumerà in alcuni casi connotati invernali, specie in Piemonte in serata dove la neve potrà tornare a quote di alta collina. Instabilità che interesserà tutte le regioni del Paese a carattere prevalentemente sparso e in particolar modo il versante tirrenico con piogge e temporali anche localmente intensi. A causa delle predette correnti più fredde anche le temperature subiranno generalmente un calo, più sensibile per l'appunto sulle zone nordoccidentali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Basilicata occidentale e Campania, Lazio meridionale ed orientale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Umbria meridionale, alta Toscana, Liguria di Levante, Piemonte occidentale, settori alpini di Triveneto e Lombardia orientale, con quantitativi moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Paese, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra dei 1200-1400m sui settori alpini, in calo durante il giorno fino a 800-1000m, dalla sera ulteriore calo fino a 600-800m al Nord-Ovest, con apporti al suolo generalmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile calo al Centro-Sud e sui settori alpini. Venti: da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna, in estensione a coste di Toscana e Lazio e alla Sicilia; localmente forti occidentali sul resto del Centro-Sud, su Liguria e sulla Romagna. Mari: agitati il Mar di Sardegna e il Mar Ligure, molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, tendenti ad agitati il Tirreno settentrionale e dalla sera i restanti bacini occidentali, fino a molto agitato il Mar Ligure ed il Mar di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.