Meteo Italia: sempre più temporali da Nord a Sud, localmente coinvolti anche i settori costieri – La situazione meteo attuale in Italia risulta influenzata da un lento e progressivo calo del valore geopotenziale concentrato soprattutto sulle regioni centro-meridionali, che porterà nelle prossime ore così come nei prossimi giorni fenomeni temporaleschi diffusi a partire dalle zone interne e in successiva estensione ai settori costieri nel corso del tardo pomeriggio e in serata. Il quadro attuale vede inoltre l’isolamento di un blando sistema instabile in quota poco ad ovest della Sardegna, che sarà complice della formazione di fenomeni altrettanto intensi anche sulle isole maggiori. Un quadro dunque tutt’altro che stabile e in continua evoluzione rispetto invece a quanto mostrato inizialmente dai principali centri di calcolo. Attesi temporali accompagnati da improvvise raffiche di vento e frequente attività elettrica sulle regioni di Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna sia nella giornata odierna che nel pomeriggio di domani.