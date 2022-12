Meteo – Italia sotto l’anticiclone con clima mite, ecco dove invece il gelo colpirà duramente per Natale

Vortice polare appena più compatto e con effetti soprattutto sull’Europa

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che il vortice polare troposferico si è un po’ ricompattato. Se consideriamo però tutto l’emisfero nord, alla latitudine del Mediterraneo e anche poco oltre troviamo un robusto anticiclone sub-tropicale solo sui settori europei. Condizioni meteo stabili ma soprattutto clima mite caratterizzeranno così i prossimi giorni in Italia, almeno fino al weekend di Natale. Tutta altra storia negli Stati Uniti e più in generale nel Nord America dove è attesa un’intensa ondata di gelo con condizioni meteo veramente invernali.

Alta pressione si ma con qualche disturbo in vista tra Mercoledì e Giovedì

Condizioni meteo per lo più stabili in Italia con tempo asciutto, ad eccezione di qualche pioviggine sulla Liguria. Tra Mercoledì e Giovedì però ecco confermato il transito di un blando fronte instabile. Attesa qualche pioggia soprattutto al Nord e poi sulle regioni del Centro, in particolare su Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Condizioni meteo più instabili accompagnate anche da una lieve flessione delle temperature. A seguire comunque nuova espansione dell’anticiclone per il weekend di Natale.

Lobo del vortice polare tra Canada e Stati Uniti e tempeste di neve entro Natale

Tutt’altre condizioni meteo sul continente nord americano dove i principali modelli mostrano nel prossimi giorni un lobo del vortice polare muoversi tra Canada e Stati Uniti. In particolare ecco temperature fino a -28/-30 gradi alla quota di 850 hPa discendere sugli stati centro-orientale fino a latitudini piuttosto basse. Valori ben al di sotto delle zero fin sui settori settentrionali del Messico. Tra Giovedì e poi la Vigilia di Natale attese una serie di tempeste di neve sugli Stati centrali e poi sulla costa orientale.

CONTINUA A LEGGERE​

Anticiclone di Natale e temperature anche di 8-10 gradi sopra media, cambiamento per Capodanno

Entro il prossimo Sabato, giorno della Vigilia di Natale, ecco di nuovo un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale espandersi verso il Mediterraneo. Condizioni meteo asciutte in Italia con temperature in aumento e anomalie positive che proprio nel giorno di Natale potrebbero essere anche nell’ordine di 6-8 gradi specie al Centro-Sud. Anche se la distanza temporale è ancora elevata la predicibilità in condizioni anticicloniche ci permette di dire che probabilmente anche il giorni di Santo Stefano sarà in compagnia dell’alta pressione. Entro Capodanno non si esclude invece un fronte freddo in transito sull’Italia, probabilmente comunque abbastanza povero di precipitazioni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.