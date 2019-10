METEO: ITALIA sotto l’anticiclone ma a breve cambia tutto con maltempo e crollo delle temperature, vediamo perché

Ancora OTTOBRATA, attenzione a qualche temporale

Ultimo Sabato di questo mese di ottobre che vedrà condizioni meteo stabili e soleggiate su buona parte dell’Italia grazie al vasto anticiclone presente sul Mediterraneo e sull’Europa. Attenzione però perché la goccia fredda in quota responsabile del maltempo dei giorni scorsi insiste ancora sulla Tunisia. Da qui riesce a portare tempo instabile su Sicilia e Sardegna che ancora oggi dovranno fare i conti con qualche acquazzone e temporale sparso, specie sui settori orientali. Sulle altre regioni ancora un’ottobrata con temperature anche di 5-6 gradi al di sopra delle medie. Tra oggi e domani non si escludono punte prossime ai +25/26 gradi. Occhi puntati però alla prossima settimana con la goccia fredda di Halloween che cambierà tutto.

Anticiclone in cedimento

Tra Lunedì e Martedì il tempo si presenterà ancora piuttosto stabile in Italia ma il vasto e robusto anticiclone che sta portando l’ottobrata del weekend inizierà a cedere. I primi segnali arriveranno probabilmente Martedì con nuvolosità in aumento e qualche pioggia al Centro-Nord. I principali modelli meteo mostrano uno spostamento verso l’Atlantico dei massimi di pressione al suolo, con punte di 1035 hPa poco a sud dell’Islanda. Aria fredda scorre invece dalla Scandinavia verso l’Europa centro-orientale per poi colpire anche l’Italia. Tra Martedì e Mercoledì il fronte freddo dovrebbe addossarsi alle Alpi per poi valicarle proprio nell’ultimo giorno di ottobre. Ci attendiamo dunque una fase di maltempo nella seconda parte della settimana con piogge, temporali ma soprattutto un calo delle temperature.

Goccia fredda di Halloween

Negli ultimi due giorni di ottobre il modello GFS ci mostra l’aria fredda in discesa da nord isolarsi come goccia fredda sul Mediterraneo centrale e dispensare maltempo sull’Italia. La traiettoria è ancora piuttosto incerta, e lo sarò probabilmente ancora per qualche giorno, ma al momento viene vista transitare su Corsica, Sardegna e poi verso Sicilia e Tunisia. Condizioni meteo in peggioramento tra Mercoledì e Giovedì con piogge e temporali localmente anche a carattere di nubifragio. Temperature in crollo con valori che potrebbero scendere anche di 4/6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Se confermato questo scenario meteo non mancherebbe poi la neve sia sulle Alpi che sull’Appennino centro-settentrionale anche con fiocchi a quote medio-basse per il periodo.