METEO: ITALIA spaccata in due con il sole al centro-nord e neve al sud, ecco tutti i dettagli

Meteo: bufere di neve interessano il sud Italia

Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Abruzzo le regioni d’Italia al momento sotto il maltempo di stampo invernale. Le correnti settentrionali più fredde annunciate nei precedenti editoriali sono arrivate sul paese ed hanno subito causato un tracollo delle temperature, anche di 15°c nel giro di poche ore. Più stabile invece sulle altre regioni con il sole prevalente, da segnalare soltanto forti raffiche di vento dai quadranti settentrionali.

Meteo: ITALIA tra il bel tempo e il MALTEMPO

Come spesso succede quando una perturbazione proviene dai quadranti settentrionali, il nord Italia e le regioni centrali tirreniche restano al riparo dalle precipitazioni mentre Marche, Abruzzo e regioni meridionali vedono maltempo con piogge, temporali e nevicate fino a quote molto basse. Oggi la situazione meteo è proprio così con le correnti fredde in grado di consentire ai fiocchi di neve di raggiungere quote collinari persino in Sicilia. Un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno colpisce il sud Italia dopo l’anticipo di primavera dei giorni scorsi. Tuttavia già dalla giornata di domani andremo incontro ad un miglioramento meteo.

Meteo: miglioramento del tempo durante il prossimo weekend

Durante i prossimi giorni l’Anticiclone rimonterà ancora una volta in Italia mentre il flusso atlantico prevarrà sulle regioni settentrionali del vecchio continente, bel tempo di ritorno in Italia e temperature di nuovo primaverili pertanto nel corso del prossimo weekend, anche la settimana a seguire potrebbe essere caratterizzata dal bel tempo e dal clima primaverile specie al sud e in Sicilia.