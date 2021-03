METEO ITALIA – temperature in aumento ma MALTEMPO confermato per APRILE

Sole e clima mite in Italia, fine marzo con l’anticiclone africano

Un vasto e robusto campo di alta pressione domina lo scenario tra Mediterraneo ed Europa con massimi di pressione fino a 1030 hPa tra Italia e Germania. Condizioni meteo stabili in questi ultimi giorni di marzo e anche per i primi di aprile con temperature al di sopra delle medie del periodo di qualche grado. Anomalie positive fino a 4-6 gradi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord dove le temperature massime non faticheranno a superare i +20 gradi raggiungendo anche punte di +25 gradi. Qualche nota d’instabilità al Sud dove le correnti nord-orientali potrebbero portare alla formazione di locali acquazzoni specie su Basilicata e Calabria. Occhi puntanti al peggioramento meteo di inizio aprile.

Instabilità in aumento nel weekend di Pasqua

Con l’arrivo del primo weekend di aprile l’alta pressione dovrebbe abbandonare il Mediterraneo per spostare i suoi massimi verso Atlantico e Isole Britanniche. Nella giornata che precede la Pasqua una depressione in avvicinamento dalla Penisola Iberica potrebbe portare un peggioramento meteo in Italia con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Centro-Sud. La Domenica di Pasqua dovrebbe vedere invece un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo un po’ su tutta la Penisola anche se con temperature in calo. Nuovo intenso peggioramento meteo che potrebbe prendere il via da Pasquetta.

Prossima settimana con freddo e neve in Italia?

La distanza temporale è ancora elevata e i modelli non sono affatto d’accordo sull’evoluzione meteo dopo il weekend di Pasqua. L’americano GFS insiste però anche oggi nel mostrare un poderoso scambio meridiano con una massa d’aria artica in discesa direttamente sull’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo. L’inizio della prossima settimana potrebbe dunque vedere un brusco peggioramento meteo accompagnato anche da un crollo delle temperature con neve di ritorno sui rilievi localmente anche a bassa quota.