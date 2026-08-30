Meteo Italia – Tempo nel complesso stabile con caldo ancora intenso al sud

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio tra il vicino Atlantico ed il Mediterraneo con promontorio in allungamento verso i Balcani e l’est Europa. Flusso umido perturbato principale transita sul centro-nord Europa, mentre l’Italia è interessata al sud e parte del centro ancora da calde correnti africane, mentre il nord risente maggiormente del flusso umido oceanico.

Domenica estiva su tutta l’Italia

Alta pressione sul Mediterraneo centrale, favorirà un’ultima domenica della stagione estiva meteorologica al via con stabilità e sole da nord a sud, salvo qualche innocuo addensamento sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio attesi occasionali acquazzoni o brevi temporali sono attesi sulle Alpi centro-orientali, ma in rapido miglioramento serale. Tanto sole sul resto del Paese. Stellato nottetempo. Caldo ancora intenso all’estremo sud con punte massime di +40°C su Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne della Sicilia.

Bollino rosso per ancora in 6 città

Nonostante le temperature risultino meno elevate dei giorni scorsi, il Ministero della Salute ha comunque deciso di emanare il bollino rosso per 6 città italiane per la giornata odierna, domenica 30 agosto. Le città sarebbero le seguenti: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Roma. Arancione invece a Civitavecchia, Perugia e Viterbo.

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