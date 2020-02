METEO ITALIA – tempo stabile e CALDO fuori stagione, poi la prossima settimana cambia tutto con MALTEMPO e NEVE

CAMPO BARICO IN AUMENTO E TEMPO MEDIAMENTE STABILE

Il campo barico è in momentaneo aumento sul bacino del Mediterraneo, quindi l’Italia, per il sopraggiungere da Ovest di masse d’aria più miti e stabili, richiamate dal teso flusso zonale in Europa; di contro le masse d’aria fredde rimangono relegate alle alte latitudini, causando il proseguo di una fase mite anomala su gran parte del Continente. La giornata odierna trascorrerà mediamente stabile su gran parte della Penisola, con i cieli che risulteranno prevalentemente soleggiati al Centro-Sud ed Isole, mentre nuvolosità medio-bassa tenderà ad interessare gradualmente la Pianura Padana ad iniziare dai settori occidentali. Qualche debole pioggia potrà raggiungere la Liguria entro la fine del giorno, per l’ispessimento della copertura nuvolosa che preannuncerà un debole peggioramento del tempo atteso per inizio settimana.

TEMPERATURE SUPERIORI LE MEDIE STAGIONALI, MASSIMO DIFFUSAMENTE OLTRE I +15°C

Tempo stabile e temperature superiori la norma del periodo sia nella giornata odierna, ma ancor di più ad inizio settimana quando le temperature massime risulteranno diffusamente superiori ai +15°C. In particolare su Marche, Romagna, Sardegna, Tavoliere e zone interne del Centro-Sud, vedranno la colonnina di mercurio aumentare tra Lunedì e Martedì quando non sono esclusi valori massimi diurni prossimi ai +20°C; aumento più contenuto per quanto riguarda la Pianura Padana centro-occidentale e la Liguria, interessate da giornate a tratti con cieli nuvolosi. L’aumento termico si farà sentire in modo significativo soprattutto in montagna, dove lo zero termico è previsto salire fino a 3400-3600 metri al Centro-Sud e nella giornata di odierna anche lungo l’Arco Alpino.

MERCOLEDÌ RAPIDO PEGGIORAMENTO, CON MALTEMPO E CROLLO TERMICO

Il quadro meteorologico muterà radicalmente nella giornata di Mercoledì sull’Italia, quando un impulso freddo dal Nord Atlantico transiterà lungo la Penisola. Le condizioni meteo potrebbero peggiorare dalla seconda parte di giornata , quando il transito di un fronte freddo farà scendere momentaneamente le temperature e determinerà una rapida fase di maltempo. Neve che tornerà lungo l’Appennino ed Arco Alpino, localmente fin sotto i 1000 metri anche sui settori del medio Adriatico. Maltempo probabile in particolare su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, dove tra la notte di Mercoledì e la prima parte di Giovedì non sono esclusi dei temporali.