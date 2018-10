Meteo Italia: temporali e acquazzoni sulle Isole, bel tempo altrove grazie all’anticiclone. Dettaglio sul tempo previsto oggi e domani

Meteo Italia: temporali e acquazzoni sulle Isole, bel tempo altrove grazie all’anticiclone – La situazione meteo in Italia è caratterizzata in queste ore dalla rimonta di un vasto promontorio anticiclonico sull’Europa centrale che garantisce stabilità prevalente su gran parte della nostra Penisola e temperature ben al di sopra rispetto alla media di riferimento del mese di ottobre. Maggiore instabilità, così come sta avvenendo per gran parte dell’Autunno 2018, interesserà nella giornata di oggi venerdì 19 ottobre le isole maggiori di Sardegna e Sicilia. I fenomeni si concentreranno perlopiù nelle ore pomeridiane per l’afflusso di aria più instabile ancora proveniente dai sistemi depressionari che nei giorni scorsi hanno interessato le medesime zone. Nella giornata di domani, sabato 20 ottobre, le precipitazioni tenderanno tuttavia ad abbandonare anche le estreme regioni meridionali lasciando spazio a bel tempo e ampie schiarite ovunque.