Meteo Italia: temporaneo stop al maltempo, poi tornano pioggia e neve sui rilievi. Vediamo la tendenza attesa per i prossimi giorni

Meteo Italia: temporaneo stop al maltempo, poi tornano pioggia e neve sui rilievi – La situazione meteo in Italia nelle prossime ore vedrà un temporaneo stop al maltempo se non residue piogge lungo il versante adriatico e sulle regioni meridionali, dove la quota neve potrà toccare ancora una volta le aree collinare dei settori interni. Una rimonta dell’anticiclone è attesa progressiva nelle prossime ore garantendo così un clima in genere più asciutto a partire dalle aree tirreniche e dal Nord Italia. Anche nella giornata di domani e quella di domenica non sono attese particolari variazioni di rilievo, mentre a partire dal 1 gennaio un centro di bassa pressione tornerà a portare maltempo, pioggia e neve sui settori alpini e appenninici. Temperature comunque in lenta e costante ripresa dopo i picchi più bassi toccati ieri.