METEO ITALIA – Tornano le NEVICATE anche sull’Appennino! Cime imbiancate VIDEO e FOTO. Altra NEVE prevista nelle prossime ore, ecco dove.

Torna a nevicare sull’Appennino

Con l’arrivo dell’ultima perturbazione ha finalmente fatto la sua comparsa la neve sull’Appennino a quote decisamente inferiori ai 2000 metri a distanza di 6 mesi. L’ultima irruzione polare è infatti stata decisiva affinché le temperature scendessero giù di qualche grado in più rispetto a quanto avessero fatto le precedenti e riportare la neve sulle cime “minori” della dorsale appenninica. Il settore più interessato dalle ultime nevicate è stato sicuramente quello Lazio-Abruzzese, come vedremo.

Forte maltempo in Italia

Contestualmente al ritorno della neve sulle montagne, sul resto del Paese ha sferzato un’ondata di maltempo che è stata capace negli scorsi giorni di mettere in difficoltà alcune regioni come il Friuli Venezia Giulia, costretta poi a chiedere lo stato di emergenza per fronteggiare la situazione di criticità. Piogge e temporali si sono riversati dapprima sulle regioni centro-settentrionali e poi in quelle centro-meridionali, non causando in questo caso particolari disagi. La tempistica migliore tra temperatura e precipitazioni lo ha avuto l’Appennino centrale, con fiocchi fin sui 1300 metri.

Nevicate fino a 1300 metri ieri, tracce di neve ancora fin sui 1450 metri

Nella giornata di ieri come appena anticipato nel finale del precedente paragrafo, le nevicate sull’Appennino centrale e in special modo quello Lazio-Abruzzese si son spinte fin sui 1300 metri, apportando anche un leggero accumulo. Tracce di neve si trovano infatti ancora intorno ai 1450 metri e nelle prossime ore, come vedremo nei paragrafi a seguire, è atteso qualche altro fiocco sul settore appenninico.