METEO ITALIA – tra caldo intenso e forti temporali ecco l’evoluzione fino al WEEKEND

Violenti temporali su alcune regioni d’Italia, ecco perché

Una circolazione depressionaria, con goccia d’aria fredda in quota, scorre sull’Europa centrale condizionando in parte anche la situazione meteo in Italia. Nella giornata di ieri non sono mancati temporali e nubifragi anche violenti sulle regioni del Nord con vento e grandinate. Tra pomeriggio e sera di oggi attesi ancora fenomeni specie su Alpi centro-orientali ma con coinvolgimento entro la serata anche delle pianure soprattutto del Triveneto.

Picco del caldo con punte di +44 gradi al Sud

L’anticiclone africano continua a dominare lo scenario al Centro-Sud portando condizioni meteo stabili e, sopratutto per le regioni meridionali, picchi di caldo notevoli. Giornata di oggi che vedrà ancora temperature ben al di sopra delle medie con massime che potrebbero superare i +40 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. Su quest’ultima regione non si escludono picchi di +44 gradi sui settori orientali. Caldo in attenuazione altrove con punte tra +32 e +34 gradi.

Temperature in flessione nei prossimi giorni su tutta la Penisola

Nel primo giorno di luglio la circolazione depressionaria presente sull’Europa centrale tenderà a muoversi verso est. Entro Venerdì correnti più fresche dai quadranti settentrionali o nord-occidentali interesseranno tutta l’Italia portando una generale flessione delle temperature e un’attenuazione del caldo soprattutto al Centro-Sud. Le condizioni meteo resteranno per lo più stabili salvo acquazzoni e temporali che potranno ancora interessare le regioni del Nord.

CONTINUA A LEGGERE