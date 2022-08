METEO ITALIA – Ultimo WEEKEND di AGOSTO col MALTEMPO? Ecco i DETTAGLI

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo italiano e buon weekend! L’attuale situazione meteo evidenzia la presenza di nuvolosità irregolare sulle regioni del centro-nord; qualche temporale sta lambendo le zone della Lombardia tra Milano e Bergamo e l’area del Garda e in Veneto, tra Veronca e le alte pianure. La persistenza di una goccia fredda in quota ha permesso la formazione di rovesci e temporali in Appennino, che anche oggi potrebbe risultare particolarmente attivi. Di seguito vediamo le previsioni meteo per oggi.

Previsioni meteo per oggi 27 agosto

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 27 agosto: AL NORD: Al mattino locali piogge su Liguria, Lombardia e Alpi centro-orientali, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento specie sui rilievi con acquazzoni e temporali sparsi e con sconfinamenti sulle pianure adiacenti, più asciutto altrove. In serata e in nottata piogge in movimento dai settori alpini verso la Pianura Padana. AL CENTRO: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge possibili tra Lazio e Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento su zone interne con piogge e temporali anche intensi, più asciutto altrove. In serata precipitazioni in esaurimento ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE:Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su settori interni Peninsulari e delle Isole Maggiori, più asciutto altrove. In serata fenomeni in rapido esaurimento ovunque con cieli poco nuvolosi. La giornata di domenica vedrà un miglioramento parziale delle condizioni meteo anche se la situazione non dovrebbe subire particolari cambiamenti.

Meteo domenica – ancora instabilità pomeridiana?

Al mattino di domenica 28 agosto avremo nuvolosità irregolare sulle regioni del centro-nord, con qualche pioggia tra Triveneto e Friuli; sereno all’estremo sud. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sui medesimi settori, e lungo l’Appennino; possibili sconfinamenti sulle pianure di Emillia Romagna, Campania, Basilicata e Sicilia. In serata i fenomeni insistono al nord-est, per poi esaurirsi nelle ore notturne. Vediamo cosa accadrà la prossima settimana in Italia.

Prossima settimana con stabilità vacillante e temperature in media

Tendenza meteo – La settimana a cavallo con il mese di settembre, presenterà condizioni meteo via via più instabili ma sul fronte delle temperature non ci saranno particolari variazioni. Queste resteranno per lo più in linea con le medie del periodo almeno fino all’inizio della prossima settimana. Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli il prossimo mese potrebbe iniziare con correnti occidentali sul Mediterraneo centrale. Queste potrebbero dunque portare un peggioramento meteo sulle regioni del Centro-Nord.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.