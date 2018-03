Meteo Italia: un’altra intensa perturbazione sta per colpire la Penisola, poi quota neve in calo

Meteo Italia: un’altra intensa perturbazione sta per colpire l’Italia, poi quota neve in calo. Vediamo tutti i dettagli

Meteo Italia: un’altra intensa perturbazione sta per colpire l’Italia, poi quota neve in calo – Un profondo vortice di bassa pressione si sta trasferendo dal Mediterraneo occidentale verso la nostra Penisola, determinando un intenso peggioramento su tutte le regioni meridionali a partire dalle Isole maggiori in estensione alle aree peninsulari nel corso della giornata odierna: è necessario fare attenzione alle piogge cumulate nel giro di 24, in quanto su alcune aree i quantitativi previsti sono comparabili a quelli di fenomeni a carattere di intensi rovesci o nubifragi. Situazione diversa invece al Centro-Nord, dove specialmente sulle aree tirreniche i cieli si manterranno in genere poco o parzialmente nuvolosi. La quota neve sulle regioni meridionali è prevista in graduale rialzo, anche grazie al progressivo allontanamento dell’aria fredda che ci ha interessato nei giorni scorsi verso l’Est Europa.