Meteo Italia: un’altra intensa perturbazione sta per colpire l’Italia, poi quota neve in calo fino al piano?

Meteo Italia: un’altra intensa perturbazione sta per colpire l’Italia, poi quota neve in calo – La situazione meteo sull’Italia risulta attualmente condizionata da un estesissimo flusso di correnti umide e perturbate che determinerà nella giornata di oggi domenica 18 marzo 2018, una nuova e intensa fase di maltempo con precipitazioni localmente intense specialmente al Centro-Nord. La neve cadrà abbondante sui rilievi alpini e lungo l’arco appenninico e si spingerà a quote via via più basse entro le ore serali e notturne, quando inizierà ad affluire aria più fredda direttamente dalla porta della Bora. E’ nella giornata di domani infatti che i fiocchi si spingeranno fino a quote di bassa collina su Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia: è attualmente difficile includere anche i settori pianeggianti per nevicate consistenti, ma attualmente non si può escludere a priori che sui settori di piacentino, modenese e bolognese possa verificarsi una spolverata nelle primissime ore del mattino.