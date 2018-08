Meteo Italia: veloce fase di maltempo al Nord, persiste instabilità sui rilievi altrove. Scopri i dettagli nell’editoriale

Meteo Italia: veloce fase di maltempo al Nord, persiste instabilità sui rilievi altrove – La situazione meteo di questi giorni in Italia vede l’alternarsi di fasi più instabili a momenti in cui le formazioni convettive restano invece confinate ai rilievi. Tra la giornata di oggi venerdì 10 agosto e quella di domani sabato 11 agosto assisteremo ad un rapido calo dei geopotenziali sulle regioni settentrionali che porterà temporali localmente intensi, un temporaneo calo delle temperature ed il rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. I fenomeni, cui picco massimo è atteso in serata, tenderanno a spostarsi da ovest verso est: fino alla mattinata di domani infatti potremo assistere a residue precipitazioni su Friuli e Veneto. Altrove persisterà invece instabilità di stampo pomeridiano sulle regioni appenniniche, senza tuttavia che vengano coinvolte le pianure come invece accaduto nei giorni scorsi.