Meteo – Italia verso una nuova fase di maltempo: attese piogge diffuse e rischio nubifragi, i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un esteso campo anticiclonico posizionato dalle Isole Azzorre sin verso il nord della Russia e Paesi Baltici, dove ritroviamo i massimi pressori al suolo di 1032 hPa. Insiste una vasta lacuna barica sull’Europa centro-meridionale, al cui interno è in approfondimento un centro di bassa pressione, attualmente pari a 998 hPa, a ridosso del Canale di Sicilia, determinando una nuova ondata di maltempo sull’Italia con ritorno di piogge, temporali e nuovo rischio nubifragi.

Meteo sabato 20 maggio: ciclogenesi al sud, ritorna il maltempo con nuovo rischio nubifragi

Meteo Italia sabato 20 maggio. Vasta lacuna barica sul Mediterraneo rinnova condizioni meteo instabili, mentre dal nord Africa è in risalita una depressione con tempo in nuovo peggioramento. Al nord la giornata trascorrerà con cieli molto nuvolosi o coperti con precipitazioni deboli intermittenti nella prima parte di giornata al Nordovest, Emilia-Romagna e basso Triveneto. Flusso orientale accentuerà la fenomenologia sul Piemonte occidentale, dove le precipitazioni assumeranno carattere insistente e di forte intensità con cumulate giornaliere attese anche di oltre 100 mm su cuneese e settori alpini. Attesi allagamenti ed innalzamento dei corsi d’acqua. Possibili temporali nel corso del pomeriggio tra Trentino, alto Veneto e Prealpi lombarde, in riassorbimento serale. Al centro situazione meteorologica caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni associate a carattere intermittente, specie nel corso del mattino ed ore pomeridiane. Condizioni meteo analoghe sulle regioni meridionali con deboli piogge intermittenti, fatta eccezione per la Calabria ionica dove l’orografia esalterà il flusso da Scirocco con precipitazioni abbondanti sul versante ionico, dove non si escludono punte di 100 mm entro fine giornata. Maltempo atteso sulle due Isole Maggiori, specie versanti orientali con piogge e temporali anche intensi sulla Sardegna. Venti in rinforzo a rotazione ciclonica con raffiche attese fino a 100-110 km/h su Calabria e Sicilia centro-orientale.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto previsto per le prossime ore e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Sabato 20 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura orientale

Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Piemonte: Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Molise: Litoranea

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Romagna-Toscana

Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Domenica tra nubi ed acquazzoni a ciclo diurno

Minimo barico che tenderà a traslare verso lo Ionio meridionale, portando un graduale miglioramento del tempo. La giornata di domenica trascorrerà infatti con tempo mediamente asciutto sulle regioni settentrionali, fatta eccezione per piogge addossate ancora al Piemonte occidentale e possibili acquazzoni a ciclo diurno a ridosso di Alpi ed Appennino. Al centro alternanza di addensamenti ad ampie schiarite con possibili acquazzoni e temporali nel corso delle ore pomeridiane tra Toscana, Lazio ed Appennino. Al sud ed Isole ancora molte nubi con piogge attese sui settori ionici e Sardegna; nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione su Sicilia, Campania, Basilicata e Molise in miglioramento serale. Rimanete aggiornati!

