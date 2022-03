METEO ITALIA – WEEKEND di maltempo con TEMPORALI e NUBIFRAGI in ITALIA, ecco le PREVISIONI

Perturbazione in avvicinamento, ecco dove

Buon sabato cari amici del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota una vasta struttura nuvolosa che si estende dal nord Africa e raggiunge la Francia abbracciando anche le regioni del nord-ovest Italiano. Una perturbazione di matrice atlantica infatti interesserà alcuni settori della nostra penisola (in particolare le Isole Maggiori), mentre alcune nevicate a bassa quota (grazie all’apporto di aria fredda di matrice artica) si manifesteranno sulle Alpi Piemontesi. Per il resto della penisola il tempo risulterà pienamente stabile con qualche blando disturbo nuvoloso ma senza fenomeni associati. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per la giornata odierna nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per oggi nel dettaglio

Meteo sabato – Al nord: Nuvoloso al mattino al nord-ovest con deboli nevicate su Piemonte e Valle d’Aosta dai 300-400 metri; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attese ancora deboli nevicate sui medesimi settori dai 600 metri, qualche apertura tra Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità più compatta su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Al centro: Tempo stabile al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora stabilità diffusa con assenza di nuvolosità sui settori adriatici, poco nuvoloso altrove. Al sud e sulle isole: Al mattino attese precipitazioni sulle Isole maggiori, con molte nubi associate; sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio forte maltempo sulla Sardegna con acquazzoni e temporali, non sono previste variazioni di rilievo altrove. In serata ancora precipitazioni tra Sicilia e Sardegna con fenomeni anche intensi, ampi spazi di sereno sulle regioni Adriatiche. PER I DETTAGLI VI INVITIAMO A SEGUIRE LE PREVISIONI METEO SUL NOSTRO SITO INTERNET.

Anticiclone a gogo per la prossima settimana

Tendenza – Confermata dai modelli matematici una ripresa della stagione primaverile in coincidenza della prossima settimana di marzo: questa sarà caratterizzata dalla rimonta di un promontorio d’alta pressione di origine afro-azzorriana. Questo apporterà un miglioramento delle condizioni meteo ed il suo innalzamento sarà provocato anche dalla presenza di un vortice di bassa pressione posizionato tra penisola Iberica e nord-Africa. In questo frangente le temperature sono previste in rialzo in Italia con valori che si avvicineranno alle medie del periodo. Vediamo quanto previsto nell’ultimo comunicato della Protezione Civile per domani.

