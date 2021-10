METEO – L’ANTICICLONE arranca e il MALTEMPO insiste: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Miglioramento in Sicilia, ma ancora possibili nuclei temporaleschi

Una debole ansa ciclonica nel cuore del Mediterraneo ha innescato un pomeriggio contrassegnato dal maltempo localmente anche intenso in Sicilia, le cui condizioni meteo stanno gradualmente migliorando in un contesto comunque perturbato e in cui alcuni rovesci ancora interessano in maniera isolata i Nebrodi e le aree al confine tra il catanese e il messinese. Nelle prossime ore nuovi isolati nuclei temporaleschi anche intensi saranno possibili in particolar modo sull’agrigentino e sulle località che affacciano al Canale di Sicilia. Tale instabilità si protrarrà per buona parte della giornata di domani sabato 2 ottobre, quando tenderà ad estendersi anche su altri settori italiani.

Domani maltempo in estensione sull’Italia

Il ristagno di correnti perturbate di natura atlantica in seno al Mediterraneo provocano nella giornata di domani sabato 2 ottobre una lieve circolazione instabile, in grado di causare maltempo non solo in Sicilia, dove si concentrerà comunque il grosso delle precipitazioni nelle zone interne (che potranno assumere anche carattere sparso e intenso nel pomeriggio), ma anche a partire dal pomeriggio localmente sulla Sardegna nordoccidentale (con possibili temporali) e sul medio Tirreno, specie Lazio e bassa Toscana. I fenomeni in tal caso saranno mediamente deboli o moderati e anche piuttosto veloci in alcuni casi. In serata è previsto un generale miglioramento, fatto salvo per il Lazio dove un nuovo leggero impulso perturbato potrebbe portare qualche pioggia più organizzata su settori costieri e immediato entroterra, in successivo spostamento verso la Campania.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, settori alpini di Piemonte e Lombardia occidentale, Liguria centro-orientale, Appennino emiliano, Alta Toscana, zone costiere di Toscana, Lazio e Campania settentrionale, Sardegna settentrionale, Calabria meridionale, Sicilia, e, dalla sera, su Piemonte orientale e restanti settori occidentali della Lombardia, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su Piemonte settentrionale e sulla Sicilia. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

