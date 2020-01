METEO – L’anticiclone cede al MALTEMPO! Ora CAMBIA TUTTO, ecco la LISTA delle regioni colpite

Brusca frenata dell’anticiclone, aria atlantica irrompe sul Mediterraneo centro-orientale

L’esteso campo anticiclonico che sta interessando non solo la nostra Penisola ma gran parte del bacino del Mediterraneo, lascerà spazio ad una debole pulsazione atlantica che favorirà nel week-end il ritorno di piogge e locali temporali sulle regioni centro-settentrionali. Pur con valori pressori decisamente elevati per essere una perturbazione atlantica, un centro depressionario tenderà ad approfondirsi sul Tirreno settentrionale. Questo verrà ”rallentato” dalla presenza del campo anticiclonico in ritirata sul Sud Italia e di conseguenza i fenomeni, ove più intensi, potrebbero anche stazionare per più ore con il rischio di locali nubifragi.

Modelli concordi: torna il maltempo sull’Italia

I principali centri di calcolo questa mattina concordano all’unisono sul peggioramento che ci aspetta a partire dalla giornata di venerdì, con le prime piogge che bagneranno il Nord Ovest e le regioni tirreniche. Al momento le regioni che potranno registrare i maggiori accumuli sembrerebbero Liguria, Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna. Entro la giornata di domenica su questi settori potranno cadere punte di 70-80 millimetri, ma non si escludono valori localmente più elevati.

Torna la neve sulle montagne

La neve potrà tornare sui settori alpini e sull’Appennino centro-settentrionale a quote medie. Con ogni probabilità i maggiori accumuli si potranno rilevare sui rilievi a confine tra Liguria ed Emilia, oltre che lungo l’arco appenninico centrale oltre i 1600-1800 metri. Per questi dettagli sarà tuttavia necessario attendere domani, quando i modelli matematici entreranno in un range certamente più attendibile per le giornate di venerdì e sabato. Ma quanto durerà il maltempo? Vediamolo nella pagina successiva.