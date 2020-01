METEO – L’INVERNO è pronto ad esplodere con un CROLLO TERMICO e possibile NEVE in arrivo, ecco quando

Cronaca di un inverno fin qui anonimo

Fin ora quest’inverno si candida ad essere sicuramente uno tra i peggiori degli ultimi decenni. Non tanto per la mancanza di freddo sulla nostra Penisola, le temperature sono forse l’unica cosa che si salva della stagione, in quanto spesso sono risultate allineate alla media o anche leggermente al di sotto, grazie al fenomeno dell’inversione termica tipica del regime anticiclonico. Ma proprio perché la prima parte di questa stagione è stata piuttosto anticiclonica, gli Appennini si mostrano completamente spogli di neve, quando siamo ormai al termine del mese di gennaio.

Fronte polare per i giorni della merla

Per i giorni della merla che sono tradizionalmente i giorni più freddi dell’anno e che sono convenzionalmente assegnati al 29, 30 e 31 gennaio (o trasposti tutti di un giorno in avanti) un fronte polare è in arrivo sulla nostra Penisola. Esso apporterà condizioni di maltempo poco organizzato a causa della mancanza di un minimo depressionario che strutturi una vera e propria perturbazione. Fenomeni nevosi anche persistenti e particolarmente abbondanti sono previsti sulle Alpi, soprattutto del settore nordoccidentale.

Candelora con l’Alta pressione

Successivamente già a partire dai primissimi giorni di febbraio, il fronte polare in questione scivolerà verso oriente interessando principalmente la penisola balcanica e lasciando campo libero alla rimonta di un nuovo vasto e robusto promontorio anticiclonico non solo sulla nostra Penisola, ma sull’intero bacino del Mediterraneo centro-occidentale. L’Alta pressione caratterizzerà l’Italia per i primi giorni del mese, anche la Candelora.